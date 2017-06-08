Хозяйка питбуля заплатит 75 тысяч покусанной петербурженке
Жительница Петербурга через суд добилась компенсации за нападение бойцовской собаки и бездействие её владелицы.
Жительница Петербурга через суд добилась компенсации за нападение бойцовской собаки и бездействие её владелицы.
Как сообщили 8 июня в
Нападение произошло в сентябре 2016 года, когда пострадавшая выгуливала своего домашнего питомца во дворе одного из домов на Васильевском острове. В это время
Деньги, компенсирующие материальный и моральный ущерб, заплатит хозяйка агрессивного зверя. Решение суда в силу ещё не вступило.