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16:33 (мск), источник: Фонтанка

Хозяйка питбуля заплатит 75 тысяч покусанной петербурженке

Жительница Петербурга через суд добилась компенсации за нападение бойцовской собаки и бездействие её владелицы.

Как сообщили 8 июня в пресс-службе горпрокуратуры, Василеостровский районный суд оценил пострадавшее от укусов собаки предплечье женщины, а также общий испуг в 75 тысяч рублей.

Нападение произошло в сентябре 2016 года, когда пострадавшая выгуливала своего домашнего питомца во дворе одного из домов на Васильевском острове. В это время из-за кустов выскочил питбуль без намордника и вцепился женщине в руку. Также пострадала собака истицы. По словам заявительницы, хозяйка бойцовского пса наблюдала за происходящим и попыток его остановить не делала.

Деньги, компенсирующие материальный и моральный ущерб, заплатит хозяйка агрессивного зверя. Решение суда в силу ещё не вступило.

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