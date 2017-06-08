Две 15-летние девушки подозреваются в поджоге корпуса бывшего ИВАТУ в Иркутске

Поджигательниц поставили на учёт в инспекцию ПДН. Мотив их поступка выясняют. В отношении родителей составили административные протоколы. После доследственной проверки действиям несовершеннолетних дадут правовую оценку.

Пожар начался вечером 6 июня. В результате огонь уничтожил клуб, полностью сгорел музей и все экспонаты истории авиационного училища. Пострадало здание храма Дмитрия Донского.