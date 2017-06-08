Ущерб от московского урагана оценили в 25 миллионов рублей

Страховая компания «Росгосстрах» предварительно оценила ущерб от урагана, который обрушился на столичный регион 29 мая, в 25 миллионов рублей. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает пресс-служба страховщика.

При этом около 19 миллионов рублей приходятся на ущерб, который был причинен домам и имуществу клиентов, еще в 6 миллионов оценивается урон, нанесенный стихией автовладельцам с полисами добровольного страхования каско.

Как уточнили в компании, всего с 29 мая по 7 июня в Региональный центр урегулирования убытков от страхователей поступило около 450 заявлений на выплату возмещения.

Ураганный ветер с порывами до 28 метров в секунду обрушился на Москву и Подмосковье в понедельник, 29 мая. Жертвами стихии в столичном регионе стали 15 человек, более 200 человек пострадали. Ветер также повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около 2 тысяч автомобилей, повалил 14 тысяч деревьев.