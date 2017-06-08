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17:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде жильцам разрушенного взрывом дома вернули взносы на капремонт

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области возвращает жильцам дома, разрушенного в результате взрыва газа, выплаченные взносы, сообщает ВДТВ.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

На сегодняшний день волгоградцам, лишившимся жилья, уже выплачено 187 тысяч рублей. Деньги перечислены 21 собственнику квартир в доме № 60 по проспекту Университетскому проспекту в Советском районе.

Отметим, что по официальным данным в разрушенном доме было зарегистрировано 47 лицевых счетов. До дня трагедии регоператору от жильцов поступило 385,5 тысячи рублей.

По поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова все средства будут возвращены пострадавшим в полном объеме, несмотря на то, что по нормам федерального законодательства деньги должны быть направлены на снос аварийного здания.

Добавим, что параллельно в Волгограде в профильных комитетах администрации региона продолжается выдача гражданам жилищных сертификатов. 35 документов, гарантирующих оплату при покупке новых квартир, уже выдано на руки собственникам. 34 семьи уже определились с выбором квартир.

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