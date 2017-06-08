В Ростовской области женщина в алкогольном опьянении угнала иномарку и врезалась в забор
Житель Батайска вечером припарковал возле дома свой автомобиль Kia Spectra, а утром обнаружил его пропажу, сообщает
Житель Батайска вечером припарковал возле дома свой автомобиль Kia Spectra, а утром обнаружил его пропажу, сообщает
По подозрению в преступлении сотрудники ГИБДД задержали 54-летнюю женщину. Выяснилось, что находясь в алкогольном опьянении, она угнала иномарку, а после въехала в забор дома.
В результате автомобиль получил механические повреждения, а сама подозреваемая скрылась. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Иномарку вернули законному владельцу.