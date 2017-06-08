Телефонному мошеннику дали 3 года строгого режима за обман 15-ти пенсионеров в Приангарье

Суд приговорил 30-летнего телефонного мошенника к 3 годам лишения свободы в колонии строго режима за обман 15-ти пенсионеров в Иркутской области. Жертвами лжевнука стали пожилые люди в возрасте от 70 до 90 лет. Ущерб от действий злоумышленника составил полмиллиона рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Аферист звонил пенсионерам и представлялся родственником, находящимся в полиции за правонарушение. Входя в доверие к пенсионерам, он требовал одолжить деньги за освобождение от уголовной ответственности. Потерпевшие передавали накопления курьерам, которые приходили к ним домой.

«Выяснилось, что все звонки поступали из Новосибирской области. В ходе операции полиция задержала “внука”, который находился в городе Куйбышеве, где отбывал наказание за 10 имущественных преступлений», — отметили в пресс-службе.

Курьерами оказались работники служб такси, которые забирали у пенсионеров деньги и отдавали матери подозреваемого, которая проживает в Иркутске.