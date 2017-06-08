Арестованный в Еткуле куратор «группы смерти» работал в Москве почтальоном

Арестованный в Челябинской области 26-летний куратор «группы смерти», склонявший школьницу к суициду, работал в Москве почтальоном и жил с родителями — в отношении мужчины ведется следствие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 8 июня, Еткульский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 26-летнего жителя Москвы. Мужчина входил в одну из групп в соцсети, где состояли несовершеннолетние. Школьницу из Еткульского района злоумышленник склонял к суициду, а когда она отказалась выполнять его требования, угрожал убийством. В результате девочка совершила попытку самоубийства, но была вовремя доставлена в больницу, где ее спасли. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«В судебном заседании мы поддержали ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу, чтобы он не мог оказывать влияние на свидетелей и продолжать заниматься преступной деятельностью. Суд арестовал подследственного на два месяца. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, жил с родителями и работал в Москве почтальоном», — рассказал прокурор Еткульского района Сергей Парфенюк.