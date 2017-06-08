Арестованный в Еткуле куратор «группы смерти» работал в Москве почтальоном
Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Арестованный в Челябинской области 26-летний куратор «группы смерти», склонявший школьницу к суициду, работал в Москве почтальоном и жил с родителями — в отношении мужчины ведется следствие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 8 июня, Еткульский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 26-летнего жителя Москвы. Мужчина входил в одну из групп в соцсети, где состояли несовершеннолетние. Школьницу из Еткульского района злоумышленник склонял к суициду, а когда она отказалась выполнять его требования, угрожал убийством. В результате девочка совершила попытку самоубийства, но была вовремя доставлена в больницу, где ее спасли. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
«В судебном заседании мы поддержали ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу, чтобы он не мог оказывать влияние на свидетелей и продолжать заниматься преступной деятельностью. Суд арестовал подследственного на два месяца. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, жил с родителями и работал в Москве почтальоном», — рассказал прокурор Еткульского района Сергей Парфенюк.
По данным МВД РФ, у подозреваемого в ходе обыска изъяты пять телефонных аппаратов сотовой связи, планшетный компьютер, несколько
«Мужчина пояснил, что он являлся администратором так называемой группы смерти, в которую входили 32 человека, все несовершеннолетние. Он давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Напомним, расследованием дела по по статье 110 УК РФ (доведение лица до попытки самоубийства) занимается СК. Следователи продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Изучаются условия обучения потерпевшей в школе, психологический климат в семье и мероприятия.
Ольга Плеханова.