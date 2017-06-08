Наркоман, взявший в заложники 13-летнюю омичку, отправится в колонию на 11 лет
Приволжский окружной военный суд вынес приговор Евгению Завагину, который 1 февраля взял в заложницы 13-летнюю омичку.
Приволжский окружной военный суд вынес приговор Евгению Завагину, который 1 февраля взял в заложницы 13-летнюю омичку.
Его признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища и в захвате заложника с применением насилия и используемых в качестве оружия предметов, совершенном из корыстных побуждений в отношении несовершеннолетней и еще двух лиц.
Напомним, Завагин был трижды судим за кражи, в последний раз освободился по УДО в 2011 году и с тех пор жил в одном из сел Омской области. 31 января он поссорился с сожительницей и уехал в Омск, где к вечеру заселился в гостиницу на 11-й Северной. На следующее утро он выпил пива и вколол дозу микса наркотиков, отчего у него начались галлюцинации — мужчина через форточку номера на втором этаже выпрыгнул на улицу в одних трусах, убегая от якобы преследовавших его убийц. После этого он забежал в первый попавшийся дом с открытой дверью, где взял на кухне нож и стал угрожать 13-летней девочке и 78-летней бабушке, требуя дозу героина. Он заставил ребенка позвонить в полицию и потребовал героина в качестве выкупа.
Впоследствии девочку освободили, мужчину обезвредили. Школьница получила поверхностную резаную рану спины, множественные царапины шеи и передней брюшной стенки.
В гостиничном номере был проведен обыск и обнаружены бутылки
Сегодня, 8 июня, Завагина приговорили к 11 годам колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы, сообщила