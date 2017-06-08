Наркоман, взявший в заложники 13-летнюю омичку, отправится в колонию на 11 лет

Его признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища и в захвате заложника с применением насилия и используемых в качестве оружия предметов, совершенном из корыстных побуждений в отношении несовершеннолетней и еще двух лиц.

Напомним, Завагин был трижды судим за кражи, в последний раз освободился по УДО в 2011 году и с тех пор жил в одном из сел Омской области. 31 января он поссорился с сожительницей и уехал в Омск, где к вечеру заселился в гостиницу на 11-й Северной. На следующее утро он выпил пива и вколол дозу микса наркотиков, отчего у него начались галлюцинации — мужчина через форточку номера на втором этаже выпрыгнул на улицу в одних трусах, убегая от якобы преследовавших его убийц. После этого он забежал в первый попавшийся дом с открытой дверью, где взял на кухне нож и стал угрожать 13-летней девочке и 78-летней бабушке, требуя дозу героина. Он заставил ребенка позвонить в полицию и потребовал героина в качестве выкупа.

Впоследствии девочку освободили, мужчину обезвредили. Школьница получила поверхностную резаную рану спины, множественные царапины шеи и передней брюшной стенки.

В гостиничном номере был проведен обыск и обнаружены бутылки из-под алкоголя и использованный шприц. По заключению экспертиз, захватчик был признан вменяемым, а в момент преступления находился под действием наркотиков. Сам он признался, что употребляет наркотики уже четыре года.