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16:31 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани осудили банду, похитившую из банкоматов 8 млн рублей

На Кубани Абинский районный суд вынес приговор двум жителям края, которые в 2015 и 2016 годах регулярно по ночам похищали из банкоматов деньги.

Всего им удалось завладеть 8 миллионами рублей. Преступления они совершали в разных районах края.

— На скамье подсудимых оказались два местных жителя 32 и 33 лет, — рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Антон Лопатин. — Банкоматы мужчины вскрывали с другими неустановленными пока лицами. Банда орудовала на территории Абинского, Крымского, Темрюкского и Выселковского районов. Для вскрытия банкоматов преступники применяли гидроножницы, газовое оборудование и металлический лом. Однако, в конце концов, правоохранительные органы вышли на след мужчин и задержали их.

Абинский районный суд приговорил обвиняемых в зависимости от степени вины к пяти годам и шести месяцам и трем годам и 10 месяцам года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого, правоохранительные органы продолжают расследовать совершенные бандой преступления и устанавливать других участников преступной группы.

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