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17:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

СК установил, кто раскрасил «зеленкой» лицо Родины-матери

Следственные органы Волгоградской области установили, кто раскрасил «зеленкой» лицо Родины-матери на фотографии.

«В ходе расследования достоверно установлено, что фото в глобальной сети было размещено с помощью электронных устройств, принадлежащих Алексею Волкову, который, по данным открытых источников, является руководителем волгоградского штаба Алексея Навального», — сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

В его съемной квартире в Волгограде прошли обыски, изъята вся техника. Волков воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

Напомним, фото скульптуры «Родина-мать зовет!» с краской на лице и левой ладони появилось в сети в конце марта. Это изображение сопровождало новость об открытии в Волгограде штаба Навального. Иллюстрация разу вызвала резонанс, многие пользователи интернета посчитали ее кощунственной.

С возмущенными людьми согласились и правоохранительные органы. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное осквернение символов воинской славы России». Его расследование продолжается.

Напомним, что сторонники Навального проводили «зеленый флешмоб» в его поддержку после того, как он был облит зеленкой.

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