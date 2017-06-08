Двух учителей из Молодечно будут судить из-за смерти школьницы под самосвалом

Прокуратура Минской области направила в суд Молодечненского района уголовное дело. Двое учителей средней школы № 11 Молодечно, обвиняются в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья ученицы восьмого класса в ходе выполнения сельскохозяйственных работ, которое повлекло по неосмотрительности смерть девочки.

Управление Следственного комитета по Минской области вело предварительное расследование. Обстоятельства трагедии воспроизвела старший помощник прокурора Минской области Лариса Пархимович.

— 28 сентября было устное распоряжение руководителя средней школы № 11 Молодечно, что необходимо производить работы по уборке картофеля в сельскохозяйственном поле ОАО «Восход-Агро». 29 сентября прошлого года двадцать учащихся школы в сопровождении 44-летней учительницы физики и 32-летней учительницы французского языка отправились на работы. Согласно их служебным обязанностям, они должны были обеспечить безопасности жизни и здоровья детей в дороге и во время сельскохозяйственных работ.

Когда в районе часа дня работы завершились, дети пошли к автобусу с поля. В этот момент учителя не были достаточно внимательны и предусмотрительны, неподобающим образом выполнили свои обязанности и не обеспечили безопасность по пути от места уборки к автобусу.

— Дети пошли группками. Одна из девочек, 13-летняя школьница, шла и не слышала, как задним ходом отъезжал грузовой самосвал. Кто-то из детей увидел и начал кричать, но вроде бы у этой девочки к тому же были проблемы со слухом. Она не услышала, а водитель ее не заметил. Видимо, ученица находилась в так называемой мертвой зоне. Так грузовой самосвал наехал на девочку. Она получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась на месте инцидента.

Действия учителей квалифицированы по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Беларуси Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, при отсутствии признаков должностного преступления.

— Это не умышленное преступление. Учителя допустили смерть по неосторожности, — отметила Лариса Пархимович.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Кстати, в конце декабря три года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа получил 22-летний водитель самосвала за причинение смерти по неосторожности.