Жителям Донецкой области хватит воды на 3−4 суток — спасатели

В Донецкой области воды хватит на 3−4 суток в случае, если произойдет задержка с ремонтом насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Об этом заявила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал, пишет «Радио Свобода».

По ее словам, такой срок установлен с учетом почасовой подачи воды.

«При условии почасовой подачи воды населению, прогнозируется обеспечение населения водой в течение 3−4 суток. Это при условии, если вода будет подаваться почасово. Почасово — это дважды в день по несколько часов», — заявила Бахал.

Как сообщал УНИАН ранее, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановилась из-за утреннего обстрела.

«Если обстрелы продолжатся, без воды могут остаться Красноармейский, Волновахский, Добропольський районы и Мариуполь», — отметили Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.