Жителям Донецкой области хватит воды на 3−4 суток — спасатели
Воды на такой срок хватит при условии почасовой подачи.
Воды на такой срок хватит при условии почасовой подачи.
В Донецкой области воды хватит на 3−4 суток в случае, если произойдет задержка с ремонтом насосной станции первого подъема
По ее словам, такой срок установлен с учетом почасовой подачи воды.
«При условии почасовой подачи воды населению, прогнозируется обеспечение населения водой в течение 3−4 суток. Это при условии, если вода будет подаваться почасово. Почасово — это дважды в день по несколько часов», — заявила Бахал.
Как сообщал УНИАН ранее, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановилась
«Если обстрелы продолжатся, без воды могут остаться Красноармейский, Волновахский, Добропольський районы и Мариуполь», — отметили Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.