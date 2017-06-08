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18:03 (мск), источник: УНИАН

Жителям Донецкой области хватит воды на 3−4 суток — спасатели

Воды на такой срок хватит при условии почасовой подачи.

Источник: Reuters

В Донецкой области воды хватит на 3−4 суток в случае, если произойдет задержка с ремонтом насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Об этом заявила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал, пишет «Радио Свобода».

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По ее словам, такой срок установлен с учетом почасовой подачи воды.

«При условии почасовой подачи воды населению, прогнозируется обеспечение населения водой в течение 3−4 суток. Это при условии, если вода будет подаваться почасово. Почасово — это дважды в день по несколько часов», — заявила Бахал.

Как сообщал УНИАН ранее, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановилась из-за утреннего обстрела.

«Если обстрелы продолжатся, без воды могут остаться Красноармейский, Волновахский, Добропольський районы и Мариуполь», — отметили Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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