Кубани угрожает саранча из Ставропольского края
В соседнем регионе уже объявлен режим ЧС
В соседнем регионе уже объявлен режим ЧС
Краснодар. 8 июня — Новая Кубань. В Ставропольском крае объявлен режим ЧС
Нашествие саранчи грозит и Кубани, ведь эти насекомые способны передвигаться со скоростью 15−20 км/ч и лететь без перерыва сутки. Небольшие очаги вредителей уже обнаружили в Белоглинском районе. Однако краевой Россельхозцентр подчеркивает, что в регионе готовы к возможному нашествию саранчи, сообщают кубанские телеканалы.