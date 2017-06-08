Кубани угрожает саранча из Ставропольского края

Краснодар. 8 июня — Новая Кубань. В Ставропольском крае объявлен режим ЧС из-за нашествия саранчи. Насекомые-вредители уже заполонили десять районов в соседнем регионе. Местные аграрии изо всех сил борются с саранчой, обрабатывая поля специальными средствами. В администрации субъекта на эти цели было выделено 28 миллионов рублей.

Нашествие саранчи грозит и Кубани, ведь эти насекомые способны передвигаться со скоростью 15−20 км/ч и лететь без перерыва сутки. Небольшие очаги вредителей уже обнаружили в Белоглинском районе. Однако краевой Россельхозцентр подчеркивает, что в регионе готовы к возможному нашествию саранчи, сообщают кубанские телеканалы.