Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
СМИ сообщили о назначении дочери Кириенко
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
СМИ: поехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Воинственность Киева достигла небывалых вершин – СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
18:05 (мск), источник: Новая Кубань

Кубани угрожает саранча из Ставропольского края

В соседнем регионе уже объявлен режим ЧС из-за нашествия насекомых.

Краснодар. 8 июня — Новая Кубань. В Ставропольском крае объявлен режим ЧС из-за нашествия саранчи. Насекомые-вредители уже заполонили десять районов в соседнем регионе. Местные аграрии изо всех сил борются с саранчой, обрабатывая поля специальными средствами. В администрации субъекта на эти цели было выделено 28 миллионов рублей.

Нашествие саранчи грозит и Кубани, ведь эти насекомые способны передвигаться со скоростью 15−20 км/ч и лететь без перерыва сутки. Небольшие очаги вредителей уже обнаружили в Белоглинском районе. Однако краевой Россельхозцентр подчеркивает, что в регионе готовы к возможному нашествию саранчи, сообщают кубанские телеканалы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кубань признана самым спортивным регионом России
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Коми: Россия «без сомнения» пыталась вмешаться в выборы в США
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
«Аль-Джазира» отказалась менять редполитику, несмотря на кризис
Медведев: в России любят получать государственные награды
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь