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17:48 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре задержана автомобилистка, сбившая пешехода и уехавшая с места ДТП

Задержанная полицейскими автомобилистка отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Самарские полицейские в кратчайшие сроки задержали автомобилистку, сбившую пешехода и скрывшуюся с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 7 июня, в 18:40 в Самарском районе областного центра, 36-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-211440, следовавшая по улице Ленинградской со стороны улицы Ленинской, поворачивая налево на улицу Садовую, сбила 19-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Сразу после этого женщина скрылась с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. Попавший под машину пешеход получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации молодого человека.

Спустя непродолжительное время после случившегося полицейские задержали виновницу аварии. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения женщина ответила отказом.

В настоящее время по факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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