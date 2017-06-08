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18:34 (мск), источник: РИА Новости

Суд до осени оставил под арестом экс-главу Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы до сентября продлил срок ареста экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в 235 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Маркелов находится в следственном изоляторе «Лефортово».

Следственный комитет возбудил против него и его предполагаемых соучастников уголовное дело по статьям «получение взятки», «дача взятки», «посредничество во взяточничестве».

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемому взяткодателю, депутату Кривашу, заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая, по мнению следствия, посредником во взяточничестве руководитель телеканала «12 регион» Наталия Кожанова находится под стражей.

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