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10:42 (мск), источник: Новости Воронежа

УФАС пресек сговор администрации Новохоперска и фирмы, сэкономив бюджету более 17 млн рублей

Нарушение закона о защите конкуренции выявлено в Воронежской области.

В четверг, 7 июня 2017 года, региональные антимонопольщики сообщили о факте пресечения сговора между администрацией Новохоперска и компанией «Деметра», благодаря чему удалось сэкономить более 17 000 000 бюджетных рублей.

По версии УФАС, администрация Новохоперска в июне 2016 года провела аукцион. Суть его состояла в проведение закупки в виде работ по капремонту здания пожарного депо. Речь шла об основном и о вспомогательном помещениях. Расположено депо в Алферовке Новохоперского района.

Всего на аукцион были поданы четыре заявки. До торгов допустили лишь компанию «Деметра». Таким образом, из-за несостоявшегося аукциона до торгов должна была быть допущена компания «Деметра».

УФАС вместе с региональным УФСБ и прокуратурой выявили нарушения требования закона о контрактной сфере закупок.

«Администрации Новохоперска выдали предписание об аннулировании аукциона», — сообщили в управлении ФАС.

Дальше выяснилось, что аукцион на самом деле был фиктивным. Ведь еще в 2013 и 2014 годах был проведен капитальный ремонт здания пожарного депо. Несмотря на это, администрация приняла решение в 2016 году о проведении аукциона на капремонт здания за 17,6 млн рублей.

«Использовался расчет, который составили в 2014-м организацией, которая проводила капитальный ремонт», — отметили в УФАС. И добавили, что в предмете аукциона были работы, уже ранее выполненные. И по состоянию на лето 2016 года надобности в капремонте здания депо не было.

По данным антимонопольного ведомства, за фиктивное участие в аукционе третье лицо дало обещание компании «Деметре» выплатить вознаграждение в 8−10 процентов от цены контракта.

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