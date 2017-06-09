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03:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Трое комсомольчан похитили иномарку стоимостью 260 тысяч рублей

В Комсомольске-на-Амуре у местного жителя украли иномарку стоимостью 260 тысяч рублей.

Позже злоумышленники связались с владельцем автомобиля и потребовали выкуп за него в размере 60 тысяч рублей. Потерпевший передал фигурантам необходимую сумму. Когда ему вернули автомобиль, заявитель обратился в полицию.

По подозрению в краже стражи правопорядка задержали троих безработных комсомольчан в возрасте от 22 до 26 лет. Теперь они находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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