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03:51 (мск), источник: RIGMA.INFO

Директор «Горсвет» получил взятку в полмиллиона рублей — следствие

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Reuters

В Хабаровске руководитель МУП «Горсвет» и директор коммерческой организации подозреваются в совершении коррупционных преступлений Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении руководителя МУП г. Хабаровска «Горсвет» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), директора коммерческого предприятия по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, 8 июня 2017 года руководитель МУП г. Хабаровска «Горсвет» получил в своем рабочем кабинете взятку в размере 500 тысяч рублей от директора коммерческой организации, с которой ранее был заключен договор на поставку электропродукции для нужд муниципального предприятия. В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимают сотрудники УМВД России по городу Хабаровску. Расследование продолжается.

Это уже второй коррупционный скандал среди руководителей МУП администрации Хабаровска, напомним, что ранее следствие заинтересовалось деятельностью «Водоканала». Там руководителей МУПа подозревают в хищении аж 130 млн рублей.

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Директор «Горсвет» получил взятку в полмиллиона рублей - следствие
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