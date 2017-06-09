В Приморье уничтожили 10 тысяч запрещенных кустов
В Приморье полицейские уничтожили гектар маньчжурской конопли, об этом ИА «Дейта» сообщили в
В Приморье полицейские уничтожили гектар маньчжурской конопли, об этом ИА «Дейта» сообщили в
Около села Ромны Красноармейского района в рамках профилактической операции «Мак-2017» полицейские обнаружили семь очагов дикорастущей маньчжурской конопли площадью в 1 гектар.
Сотрудники полиции уничтожили очаги, обработав агрохимикатами более 10,5 тысяч кустов растений.
Образцы запрещенных растений направлены в
Виктор Бруевич.