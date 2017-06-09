В Приморье уничтожили 10 тысяч запрещенных кустов

Около села Ромны Красноармейского района в рамках профилактической операции «Мак-2017» полицейские обнаружили семь очагов дикорастущей маньчжурской конопли площадью в 1 гектар.

Сотрудники полиции уничтожили очаги, обработав агрохимикатами более 10,5 тысяч кустов растений.

Образцы запрещенных растений направлены в экспертно-криминалистический отдел для исследования. Экспертизой показала, что представленные образцы являются каннабисом, используемым для изготовления рекреационных наркотиков.

Виктор Бруевич.