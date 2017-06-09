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10:48 (мск), источник: РИА Новости

Изнасилованная режиссером Полански американка попросит закрыть дело

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американка Саманта Геймер, почти 40 лет назад изнасилованная режиссером Романом Полански, в пятницу предстанет перед судом в Лос-Анджелесе, чтобы попросить о прекращении дела.

Источник: РИА Новости

Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.

«Она (Геймер) придет в суд вместе со своим мужем, потому что она устала от этого дела, которое длится 40 лет. Она хочет, чтобы это закончилось», — заявил адвокат режиссера Харланд Браун, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Ранее юридическая команда Полански обратилась в суд в США с ходатайством об урегулировании дела об изнасиловании. Адвокат заявил, что 83-летний Полански, имеющий польское и французское гражданство, планирует вернуться в США, чтобы посетить могилу своей жены Шарон Тейт, убитой в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона. При этом режиссеру необходимы гарантии, что он не окажется в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отклонил несколько запросов об урегулировании дела, в том числе исключающий тюремное заключение. Гордон также отказался уточнить, каков будет приговор Полански в том случае, если он вернется в США.

Во время визита на кинофестиваль в Цюрихе в сентябре 2009 года Полански был арестован по запросу властей США. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов, а в июле 2010 года швейцарский минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и окончательно освободить арестованного.

В 2015 году об отказе экстрадировать Полански в США заявил суд Польши.

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