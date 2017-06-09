Вода ушла почти из всех сел Чугуевского района Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Вода ушла почти из всех сел Чугуевского района Приморья, где
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Вода ушла почти из всех сел Чугуевского района Приморья, где
Режим ЧС местного уровня введен в семи селах Чугуевского района Приморья, где
«Частично были подтоплены низкопойменные участки огородов в сёлах: в сёлах Новомихайловка, Извилинка, Уборка, Павловка, Соколовка, Антоновка. Вода ушла с огородов и придомовых участков в населенных пунктах: Новомихайловка — с семи придворовых территорий и огородов и Антоновка — с шести придворовых территорий и огородов. Остаются подтопленными восемь придворовых территорий и огородов в населённом пункте Кокшаровка», — говорится в сообщении.
По данным МЧС,