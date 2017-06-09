Вода ушла почти из всех сел Чугуевского района Приморья

Режим ЧС местного уровня введен в семи селах Чугуевского района Приморья, где из-за прошедших ливней подмыты дороги, подтоплены 25 подворий и нарушено транспортное сообщение с одним селом. Людей оттуда не эвакуировали, в села завезены продукты и топливо для дизельной электростанции. Ранее спасатели сообщили, что вода ушла из четырех сел района. В четверг ремонтные бригады начали починку дорог и моста.

«Частично были подтоплены низкопойменные участки огородов в сёлах: в сёлах Новомихайловка, Извилинка, Уборка, Павловка, Соколовка, Антоновка. Вода ушла с огородов и придомовых участков в населенных пунктах: Новомихайловка — с семи придворовых территорий и огородов и Антоновка — с шести придворовых территорий и огородов. Остаются подтопленными восемь придворовых территорий и огородов в населённом пункте Кокшаровка», — говорится в сообщении.