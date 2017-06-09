Хабаровчанин обокрал постояльца гостиницы
Хабаровчанин обокрал постояльца одной из городских гостиниц. 33-летний фигурант ночью проник в номер и похитил около семи тысяч рублей.
Хабаровчанин обокрал постояльца одной из городских гостиниц. 33-летний фигурант ночью проник в номер и похитил около семи тысяч рублей.
Злоумышленника задержали в нескольких кварталах от гостиницы. Оказалось, что ранее он шесть раз был судим. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на