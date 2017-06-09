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04:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин обокрал постояльца гостиницы

Хабаровчанин обокрал постояльца одной из городских гостиниц. 33-летний фигурант ночью проник в номер и похитил около семи тысяч рублей.

Злоумышленника задержали в нескольких кварталах от гостиницы. Оказалось, что ранее он шесть раз был судим. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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