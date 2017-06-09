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04:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Появилось видео перевернувшейся фуры в Приморье

Видеоролик.

Владивосток, 9 июня, PrimaMedia.

Большегрузная машина повалилась на бок в районе железнодорожного переезда в поселке городского типа Шкотово. По словам очевидцев, информации о пострадавших пока нет, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины ДТП. Instagram сообщество dps_control поделилось с редакцией ИА PrimaMedia видеороликом, на котором видно место аварии.

Также в распоряжении редакции оказалось фото очевидцев с места происшествия. На них хорошо видно, что большегруз перевозил уголь.

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