Появилось видео перевернувшейся фуры в Приморье

Владивосток, 9 июня, PrimaMedia.

Большегрузная машина повалилась на бок в районе железнодорожного переезда в поселке городского типа Шкотово. По словам очевидцев, информации о пострадавших пока нет, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины ДТП. Instagram сообщество dps_control поделилось с редакцией ИА PrimaMedia видеороликом, на котором видно место аварии.

Также в распоряжении редакции оказалось фото очевидцев с места происшествия. На них хорошо видно, что большегруз перевозил уголь.