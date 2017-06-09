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04:20 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье погиб водитель предприятия во время ремонта грузовика

Смертельным инцидентом заинтересовались следователи.

В Иркутской области СКР начал проверку по факту смерти водителя грузовика «КРАЗ» во время проведения им авторемонтных работ. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла в Бодайбинском районе. Как стало известно, 47-летний водитель одной из местных золотодобывающих компаний во время ремонта грузовика не установил противооткатные устройства, в результате чего автомобиль покатился и наехал на мужчину. Автомобилист скончался на месте происшествия.

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