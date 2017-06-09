Главный таможенный инспектор пойдет под суд за взятку в Приморье

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни.

Замешанная в деле компания занималась экспортом в КНР пиломатериалов. В период с октября по ноябрь 2016 года таможенный инспектор получил от компании часть взятки из общей суммы взятки в 330 тысяч. рублей. Цель взятки — ускорение проведения таможенных процедур и «молчание» в случае нарушений.

Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу, сообщает Дальневосточное СУТ СК России.

Михаил Грач.