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04:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Главный таможенный инспектор пойдет под суд за взятку в Приморье

В Приморье за совершение коррупционного преступления перед судом предстанет главный таможенный инспектор, сообщает ИА «Дейта».

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни.

Замешанная в деле компания занималась экспортом в КНР пиломатериалов. В период с октября по ноябрь 2016 года таможенный инспектор получил от компании часть взятки из общей суммы взятки в 330 тысяч. рублей. Цель взятки — ускорение проведения таможенных процедур и «молчание» в случае нарушений.

Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу, сообщает Дальневосточное СУТ СК России.

Михаил Грач.

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