Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Максакова похвасталась точёной фигурой в мини-платье - СМИ
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
04:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Усольчанка лишилась 148 тыс. рублей, случайно переведя их на карту неизвестному человеку

Усольчанка лишилась денег, пытаясь продать диван через Интернет.

Усольчанка лишилась денег, пытаясь продать диван через Интернет. Как 8 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, за сутки в дежурную часть полиции обратились две женщины, которые лишились денег со своих банковских карт.

Так, 32-летняя женщина разместила на известном интернет-портале объявление о продаже дивана. Ей позвонил мужчина, который якобы решил купить мебель. Женщина сообщила злоумышленнику сначала номер банковской карты, а далее пароли со всех СМС, которые приходили ей на телефон. В результате мошенник смог похитить 9 тыс. рублей.

Другая усольчанка пострадала в результате собственной невнимательности. Женщина по ошибке через систему «Сбербанк онлайн» перевела неизвестному человеку 148 500 рублей. После этого горожанка обратилась в полицию с просьбой помочь в возврате денег.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сирия обвинила коалицию США в гибели мирных жителей в авиаударе
МИД требует решить вопрос с дачами в США до встречи президентов
Арабские страны включили 59 катарцев в террористический список
Минздрав России намерен ограничить использование антибиотиков
«Коммерсант» узнал о массовом оттоке российских пилотов в Азию
Власти КНДР сообщили об испытании нового типа ракет
Российским атлетам рекомендовали не носить форму цветов флага РФ
Спорт
Сборная России проведет последний матч перед Кубком конфедераций После контрольного матча с командой Чили российские футболисты получат один день отдыха, но уже 11 июня соберутся для окончательной подготовки в Кубку конфедераций
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
11 беспроигрышных идей для загородного домика
100 домов исключили из программы реновации в Москве
В Москве подешевело вторичное жилье
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь