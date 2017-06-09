Усольчанка лишилась 148 тыс. рублей, случайно переведя их на карту неизвестному человеку
Усольчанка лишилась денег, пытаясь продать диван через Интернет.
Усольчанка лишилась денег, пытаясь продать диван через Интернет.
Усольчанка лишилась денег, пытаясь продать диван через Интернет. Как 8 июня 2017 года сообщила
Так, 32-летняя женщина разместила на известном
Другая усольчанка пострадала в результате собственной невнимательности. Женщина по ошибке через систему «Сбербанк онлайн» перевела неизвестному человеку 148 500 рублей. После этого горожанка обратилась в полицию с просьбой помочь в возврате денег.