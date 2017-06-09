Усольчанка лишилась 148 тыс. рублей, случайно переведя их на карту неизвестному человеку

Усольчанка лишилась денег, пытаясь продать диван через Интернет. Как 8 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, за сутки в дежурную часть полиции обратились две женщины, которые лишились денег со своих банковских карт.

Так, 32-летняя женщина разместила на известном интернет-портале объявление о продаже дивана. Ей позвонил мужчина, который якобы решил купить мебель. Женщина сообщила злоумышленнику сначала номер банковской карты, а далее пароли со всех СМС, которые приходили ей на телефон. В результате мошенник смог похитить 9 тыс. рублей.

Другая усольчанка пострадала в результате собственной невнимательности. Женщина по ошибке через систему «Сбербанк онлайн» перевела неизвестному человеку 148 500 рублей. После этого горожанка обратилась в полицию с просьбой помочь в возврате денег.