В Алматы воры вновь обокрали квартиру известной актрисы
Сая Оразгалиева обратилась в полицию.
Сая Оразгалиева обратилась в полицию.
В Алматы квартиру известной актрисы обокрали неизвестные. О неприятном инциденте рассказала на своей странице в Instagram Сая Оразгалиева, передает NUR.KZ.
По словам актрисы, ограбление произошло не в первый раз.
«У воров, похоже, уже
Мы с семьей ездили за продуктами, нас не было 40 минут, по возвращению они еще находились в нашей квартире.
Хвала Всевышнему, мама возилась с покупками, дабы взять пакеты поудобнее на что ушло пару минут, я осталась, чтобы сходить в магазин за водой — сына попросила сходить домой за бутылкой, в общем добровольно отправила самых дорогих мне людей на встречу с грабителями.
Благо их третий соучастник, стоя «на шухере» предупредил их и они успели выйти из квартиры и подняться этажом выше. Даже не хочу думать, что могло бы случиться, если б мама зашла на несколько секунд быстрее.
Выбегает сын и сообщает, что нас обокрали, я в шоке сделала по двору 2 круга, выехала с ЖК и летела по дороге.
Вернулась позвонила в компанию, чьи камеры стоят у нас в
Так же вызвала полицию, приехали через часик не торопясь, «писульки» свои писали еще час, я им объясняю, что можно поймать по горячим следам, по камерам в округе посмотреть, догнать!