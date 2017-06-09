В Алматы воры вновь обокрали квартиру известной актрисы

«У воров, похоже, уже традиция-каждый год обворовывать мою квартиру. 3 парней, не калеки, как вы видите на видео.

По словам актрисы, ограбление произошло не в первый раз.

В Алматы квартиру известной актрисы обокрали неизвестные. О неприятном инциденте рассказала на своей странице в Instagram Сая Оразгалиева, передает NUR.KZ.

Мы с семьей ездили за продуктами, нас не было 40 минут, по возвращению они еще находились в нашей квартире.

Хвала Всевышнему, мама возилась с покупками, дабы взять пакеты поудобнее на что ушло пару минут, я осталась, чтобы сходить в магазин за водой — сына попросила сходить домой за бутылкой, в общем добровольно отправила самых дорогих мне людей на встречу с грабителями.

Благо их третий соучастник, стоя «на шухере» предупредил их и они успели выйти из квартиры и подняться этажом выше. Даже не хочу думать, что могло бы случиться, если б мама зашла на несколько секунд быстрее.

Выбегает сын и сообщает, что нас обокрали, я в шоке сделала по двору 2 круга, выехала с ЖК и летела по дороге.

Вернулась позвонила в компанию, чьи камеры стоят у нас в подъезде-завтра приедем, говорят, пришлось нагрубить-приехал через 30 минут, посмотрели видео, теперь знаем воров в лицо.

Так же вызвала полицию, приехали через часик не торопясь, «писульки» свои писали еще час, я им объясняю, что можно поймать по горячим следам, по камерам в округе посмотреть, догнать!