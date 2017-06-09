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05:14 (мск), источник: Вести Приморье

Тело утонувшего молодого приморца обнаружено в районе Углового

8 июня спасатели обнаружили тело утонувшего молодого человека, которого пытались найти два дня.

Утром 6 июня к приморским спасателям обратились полицейские с просьбой о помощи в поиске утонувшего в районе посёлка Угловое Артемовского городского округа мужчины 1996 года рождения.

6—7 июня группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда обследовала 1100 кв. м. и 2 км береговой черты.

8 июня в 11.30 тело утонувшего было обнаружено и передано сотрудникам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

Нарастающим итогом обследовано 1600 кв. м. и 2,5 км береговой черты.

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