Тело утонувшего молодого приморца обнаружено в районе Углового

Утром 6 июня к приморским спасателям обратились полицейские с просьбой о помощи в поиске утонувшего в районе посёлка Угловое Артемовского городского округа мужчины 1996 года рождения.

6—7 июня группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда обследовала 1100 кв. м. и 2 км береговой черты.

8 июня в 11.30 тело утонувшего было обнаружено и передано сотрудникам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

Нарастающим итогом обследовано 1600 кв. м. и 2,5 км береговой черты.