Тело утонувшего молодого приморца обнаружено в районе Углового
8 июня спасатели обнаружили тело утонувшего молодого человека, которого пытались найти два дня.
8 июня спасатели обнаружили тело утонувшего молодого человека, которого пытались найти два дня.
Утром 6 июня к приморским спасателям обратились полицейские с просьбой о помощи в поиске утонувшего в районе посёлка Угловое Артемовского городского округа мужчины 1996 года рождения.
6—7 июня группа спасателей Владивостокского
8 июня в 11.30 тело утонувшего было обнаружено и передано сотрудникам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Нарастающим итогом обследовано 1600 кв. м. и 2,5 км береговой черты.