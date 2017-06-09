На правом берегу Красноярска водитель сбил мужчину и скрылся

На ул. 60 лет Октября, 117 водитель на темном автомобиле сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент его на высокой скорости сбила черная машина. От удара пешехода откинуло на несколько метров, а автомобилист даже не остановился. Он мгновенно покинул место аварии. Инцидент произошел 5 июня около 1:30. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Несмотря на позднее время, по улице 60 лет Октября в момент аварии проходили очевидцы. Они вызвали на место скорую помощь. Номер виновника аварии никто из них не запомнил.

«Всех, кому что-либо известно о данном происшествии, просьба обратиться в отделение розыска по телефонам и сообщить информацию 2268387, либо +7923312013», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что пострадавшим оказался житель Красноярска 1989 года рождения. Сейчас он находится в больнице с травмами различной степени тяжести.