На правом берегу Красноярска водитель сбил мужчину и скрылся
Парня госпитализировали в больницу.
Парня госпитализировали в больницу.
На ул. 60 лет Октября, 117 водитель на темном автомобиле сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент его на высокой скорости сбила черная машина. От удара пешехода откинуло на несколько метров, а автомобилист даже не остановился. Он мгновенно покинул место аварии. Инцидент произошел 5 июня около 1:30. Об этом сообщили в
Несмотря на позднее время, по улице 60 лет Октября в момент аварии проходили очевидцы. Они вызвали на место скорую помощь. Номер виновника аварии никто из них не запомнил.
«Всех, кому
Позже стало известно, что пострадавшим оказался житель Красноярска 1989 года рождения. Сейчас он находится в больнице с травмами различной степени тяжести.