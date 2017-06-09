Смертельное ДТП произошло в Приморье

В четверг, 8 июня, в 15:05 в Партизанском районе на автодороге Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово 41-летний водитель автомашины Тойота Исис не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Тойота Калдина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

В результате транспортного происшествия пострадали пассажир автомашины Тойота Калдина, он получил множественные ушибленные раны лица, и пассажира Тойота Исус — мужчину доставили в больницу с переломом ноги и сотрясением мозга, впоследствии он скончался в реанимационном отделении.