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06:13 (мск), источник: АиФ Иркутск

Экс-сотрудника психбольницы в Иркутске обвиняют в мошенничестве

Правоохранители устанавливают еще причастных к аферам в медучреждении.

Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю главного бухгалтера Иркутской областной психиатрической больницы № 2 в крупном мошенничестве. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По информации следствия, экс-сотрудница медучреждения организовала незаконную схему перевода денег с личных счетов пациентов психбольницы, в том числе, на банковские счета подставных лиц для последующего обналичивания и хищения. Сумма украденного составляет 260 тысяч рублей.

Сначала подозреваемую задержали и провели в ее квартире обыск. На время следствия ее поместили под домашний арест.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления, детали мошеннической схемы, выявляются иные эпизоды преступной деятельности.

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