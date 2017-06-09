Экс-сотрудника психбольницы в Иркутске обвиняют в мошенничестве
Правоохранители устанавливают еще причастных к аферам в медучреждении.
Правоохранители устанавливают еще причастных к аферам в медучреждении.
Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю главного бухгалтера Иркутской областной психиатрической больницы № 2 в крупном мошенничестве. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили в
По информации следствия,
Сначала подозреваемую задержали и провели в ее квартире обыск. На время следствия ее поместили под домашний арест.
В настоящее время правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления, детали мошеннической схемы, выявляются иные эпизоды преступной деятельности.