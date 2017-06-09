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06:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Спасатели помогли хабаровчанке проникнуть в запертую квартиру к детям

Женщина вышла на пару минут к соседке, а ее двухлетний сын сумел запереться за щеколду.

Источник: Губерния онлайн

В четверг утром сотрудники Дальневосточного поисково-спасательного отряда взламывали окно в квартире на первом этаже. Там взаперти оказались двое маленьких детей, сообщает портал «Губерния».

Мать детей ушла к соседке на пару минут. Пока женщины не было, двухлетний мальчик сумел закрыться на щеколду. Еще один ребенок — ему полгода — спал на диване. За него горожанка тревожилась больше всего: боялась, что, проснувшись, ребенок упадет на пол.

Спасатели решили взломать пластиковое окно. Мать в это время стояла у входной двери и успокаивала сына, который плакал от страха.

Бензорезом дужки замка спилили за две минуты, еще столько же потребовалось, чтобы открыть раму. Проникнув в квартиру, спасатель открыл дверь изнутри. Грудной ребенок, несмотря на суматоху, так и не проснулся.

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