Пассажиров 40 минут не выпускали из здания аэропорта в Актау

В аэропорту Актау, по словам прилетевших из Шымкента людей, их продержали боле 40 минут без объяснения причин. Позже выяснилось, что у одного из пассажиров пропала крупная сумма денег.

Одна из пассажирок прибывшего из Шымкента рейса сняла на видео обращение к сотрудникам аэропорта.

На кадрах видно, что служащие не отвечают на вопросы женщины о причинах задержания.

«Нас продержали в зоне прилета более 40 минут. Мы с самолета, уставшие после перелета, с детьми… И самое странное, что нам не объясняют причину задержания. Потом уже выяснилось, что у женщины в самолете из ручной клади пропали 650 тыс тенге. Она закатила истерику, и поэтому всех нас держали», — рассказала пассажирка рейса Шымкент-Актау.

Руководители Международного аэропорта Актау подтвердили факт задержания пассажиров.

«Это был транзитный рейс из Шымкента в Актау. Многие пассажиры должны были лететь дальше. По прилету в Актау одна из пассажирок заявила, что у нее пропала крупная сумма денег. Сотрудники аэропорта действовали по уставу. Сидящие поблизости от пострадавшей пассажиры были доставлены в полицейский пункт для досмотра и дачи показаний, остальные были задержаны в зоне прилета до выяснения всех обстоятельств. Позже пропажу обнаружили и всех пассажиров рейса отпустили», — прокомментировали ситуацию руководители аэропорта.