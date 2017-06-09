Жительница Хабаровского края дважды обворовала своего родственника
В поселке Эльбан 21-летняя девушка дважды обворовала своего родственника, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В поселке Эльбан 21-летняя девушка дважды обворовала своего родственника, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Девушка была в гостях у потерпевшего, они выпивали в компании знакомых. Когда мужчина уснул, фигурантка забрала его банковскую карту.
Девушку задержали, она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.