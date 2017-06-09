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07:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Жительница Хабаровского края дважды обворовала своего родственника

В поселке Эльбан 21-летняя девушка дважды обворовала своего родственника, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Девушка была в гостях у потерпевшего, они выпивали в компании знакомых. Когда мужчина уснул, фигурантка забрала его банковскую карту. Пин-код злоумышленница уже знала. Она сняла со счета потерпевшего деньги. Вернувшись, девушка стерла с телефона мужчины СМС от банка. На следующий день она, действуя по той же схеме, снова обокрала родственника. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Девушку задержали, она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

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