Жительница Хабаровского края дважды обворовала своего родственника

Девушка была в гостях у потерпевшего, они выпивали в компании знакомых. Когда мужчина уснул, фигурантка забрала его банковскую карту. Пин-код злоумышленница уже знала. Она сняла со счета потерпевшего деньги. Вернувшись, девушка стерла с телефона мужчины СМС от банка. На следующий день она, действуя по той же схеме, снова обокрала родственника. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Девушку задержали, она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.