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07:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В реке Кан нашли тело провалившегося под лед 8-летнего мальчика

Утонувшего мальчика нашел рыбак.

В реке Кан нашли утонувшего мальчика. Об этом сообщает группа «Поиск пропавших детей — Красноярск». 8-летний ребенок, который провалился весной под лед в Канске, был найден рыбаком.

Трагедия произошла 12 апреля. Ребенок играл с друзьями и провалился под лед в 20 метрах от моста через р. Кан. В этом месте, говорят специалисты, очень сильное течение и глубина выше человеческого роста. Искали мальчика отряд волонтеров. Две машины и 15 человек осматривали дно под льдом с помощью подводной камеры.

Однако поиски не дали никаких результатов. Лишь накануне тело нашел местный рыбак.

Мальчика воспитывала бабушка, отец умер год назад, а мать тяжело больна и не может осознать, что ее сын погиб.

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