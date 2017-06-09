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07:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске женщина сообщила в МЧС о пожаре гостиницы, которого не было

Спасателям Иркутской области с начала 2017 года поступило 130 ложных вызовов.

Спасателям Иркутской области с начала 2017 года поступило 130 ложных вызовов. Как 8 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, за пять месяцев нынешнего года в Приангарье произошло 1370 пожаров, из них 509 возникли в жилом секторе.

Последний раз ложный вызов был зарегистрирован 5 мая в Иркутске. Сообщение о пожаре в одной из иркутских гостиниц поступило на единый телефон спасения «112». Прибыв по указанному адресу, огнеборцы службы пожаротушения возгорания не обнаружили, однако их встретила женщина, сообщившая о пожаре в гостинице. Поскольку вызов был заведомо ложным, нарушительница была задержана сотрудниками полиции. По данному факту проводится проверка. Женщина привлечена к административной ответственности. Свой поступок она объяснять не стала, это было уже не первое подобное нарушение с её стороны.

«Вместо того чтобы реагировать на реальный вызов, где требуется помощь, спецслужбы вынуждены ехать по ложному вызову и терять драгоценное время. И из-за чьей-то злой шутки может погибнуть человек, — прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов. — Тем не менее, номер “101” каждый должен знать и при пожаре немедленно сообщать в пожарную охрану. Порой счёт идёт на секунды, от которых зависит жизнь».

Согласно Административному кодексу Российской Федерации, заведомо ложный вызов пожарной охраны или других служб экстренного реагирования влечёт наложение административного штрафа от одной до полуторы тысяч рублей. В случае, когда нарушение совершается несовершеннолетним, к административной ответственности привлекаются родители подростка за неисполнение обязанностей по его воспитанию.

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