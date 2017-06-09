В Иркутске женщина сообщила в МЧС о пожаре гостиницы, которого не было
Спасателям Иркутской области с начала 2017 года поступило 130 ложных вызовов.
Спасателям Иркутской области с начала 2017 года поступило 130 ложных вызовов.
Спасателям Иркутской области с начала 2017 года поступило 130 ложных вызовов. Как 8 июня 2017 года сообщила
Последний раз ложный вызов был зарегистрирован 5 мая в Иркутске. Сообщение о пожаре в одной из иркутских гостиниц поступило на единый телефон спасения «112». Прибыв по указанному адресу, огнеборцы службы пожаротушения возгорания не обнаружили, однако их встретила женщина, сообщившая о пожаре в гостинице. Поскольку вызов был заведомо ложным, нарушительница была задержана сотрудниками полиции. По данному факту проводится проверка. Женщина привлечена к административной ответственности. Свой поступок она объяснять не стала, это было уже не первое подобное нарушение с её стороны.
«Вместо того чтобы реагировать на реальный вызов, где требуется помощь, спецслужбы вынуждены ехать по ложному вызову и терять драгоценное время. И
Согласно Административному кодексу Российской Федерации, заведомо ложный вызов пожарной охраны или других служб экстренного реагирования влечёт наложение административного штрафа от одной до полуторы тысяч рублей. В случае, когда нарушение совершается несовершеннолетним, к административной ответственности привлекаются родители подростка за неисполнение обязанностей по его воспитанию.