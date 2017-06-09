Мошенник-рецидивист обманул владивостокского таксиста на 10 тысяч рублей

Предприимчивый житель Владивостока попался на мошенничестве. Он решил обманом выманить большую сумму денег у таксиста, но в итоге оказался в отделении полиции.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в дежурную часть отдела полиции во Фрунзенском районе обратился житель Владивостока. Он сообщил, что стал жертвой мошенника.

Таксист подвез неизвестного мужчину до Океанского проспекта. Когда пришло время оплатить поездку, злоумышленник сказал, что с собой у него нет денег, но из дома он может вынести 100 долларов. Потерпевший передал своему пассажиру сдачу в сумме 10 тысяч рублей и стал ждать клиента. Злоумышленник так и не вернулся. Когда таксист понял, что стал жертвой обмана, обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого.

В отделе полиции 38-летний житель Владивостока дал признательные показания и сознался в еще двух аналогичных преступлениях.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Установлено, что от действий подозреваемого пострадали и другие жители города. Потерпевшим полицейские предлагают обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку или позвонить по телефону 02.