Жилые дома Костаная после сильного ветра остались без крыш

На место сразу же выехала оперативная группа ДЧС Костанайской области.

8 июня 2017 года в 17 часов 40 минут на пульт дежурного ДЧС поступило сообщение о том, что в результате сильного ветра сорваны конструкции кровли жилых домов в Костанае.

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По прибытию на место установлено, что в жилом массиве Костанай-2, в результате сильного ветра сорваны крыши в 37 частных жилых домах. Ориентировочная площадь повреждения — 1512 квадратных метров.

«Пострадала женщина 1979 года рождения, которой на месте была оказана первая медицинская помощь. У нее ссадина левого бедра. От госпитализации она отказалась», — сообщили в ДЧС области.

По информации РГП «Казгидромет», 8 июня 2017 года на территории Костаная зарегистрированы порывы ветра скоростью 18 м/с.

В 19 часов 50 минут на месте данного происшествия развернут оперативный штаб по ликвидации последствий сильного ветра.