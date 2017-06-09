Жилые дома Костаная после сильного ветра остались без крыш
В городе ликвидируют последствия сильного ветра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В городе ликвидируют последствия сильного ветра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
8 июня 2017 года в 17 часов 40 минут на пульт дежурного ДЧС поступило сообщение о том, что в результате сильного ветра сорваны конструкции кровли жилых домов в Костанае.
На место сразу же выехала оперативная группа ДЧС Костанайской области.
По прибытию на место установлено, что в жилом массиве Костанай-2, в результате сильного ветра сорваны крыши в 37 частных жилых домах. Ориентировочная площадь повреждения — 1512 квадратных метров.
«Пострадала женщина 1979 года рождения, которой на месте была оказана первая медицинская помощь. У нее ссадина левого бедра. От госпитализации она отказалась», — сообщили в ДЧС области.
По информации РГП «Казгидромет», 8 июня 2017 года на территории Костаная зарегистрированы порывы ветра скоростью 18 м/с.
В 19 часов 50 минут на месте данного происшествия развернут оперативный штаб по ликвидации последствий сильного ветра.
«В ликвидации последствий задействованы 25 единиц техники и 85 человек. Были специально созданы две бригады из числа сотрудников УЧС и ЖКХ акимата Костаная по обходу и осмотру поврежденных жилых домов, которыми произведена опись и фотосъемка, с составлением актов повреждений», — отметили в