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07:35 (мск), источник: Kazinform

В Южном Казахстане задержали сотрудника Арысского РОВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Южном Казахстане по подозрению в мошенничестве задержали сотрудника Арысского РОВД, сообщает пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области.

Источник: Kazinform

В ДВД Южно-Казахстанской области с заявлением обратился житель Арысского района о том, что сотрудники районной полиции требуют у него деньги в сумме 300 тысяч тенге за непривлечение к уголовной ответственности по факту самовольного пользования недрами (гравия). Данное заявление зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники ДВД ЮКО с поличным задержали оперуполномоченного Арысского РОВД, 1980 г. р. В данное время полицейский взят под стражу. Начато досудебное расследование. С начала года в результате совместных оперативных мероприятий ДВД ЮКО и ДКНБ по ЮКО задержаны 4 сотрудника Абайского ОП, в мае т.г. задержаны 4 сотрудника Отырарского РОВД. Руководство ДВД ЮКО намерено и далее принимать самые жесткие меры по чистке собственных рядов.

ДВД ЮКО на постоянной основе проводятся совместные с правоохранительными органами профилактические мероприятия, нацеленные на недопущение и предупреждение правонарушений и преступлений среди личного состава.

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