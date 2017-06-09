Под Красноярском жители села сами тушат горящие торфяники

С конца апреля в селе Еловое боятся, что огонь из леса перейдет на дома — в 200 метрах от заборов тлеют торфяники. Возникший ранней весной пожар, казалось, победили, но через месяц из леса снова запахло гарью и уже 10 дней жители села самостоятельно пытаются ликвидировать проблему. Воду люди привозят на личных машинах, поэтому ее немного и владельцы домов боятся, что при усилении ветра могут лишиться имущества.

«У нас дома здесь с краю, рядом лес. Хорошо, пока нет ветра, а если как на Стрелке получится? Возгорание же вот оно — тлеет и тлеет. Утром поливаем, а вечером снова надо», — рассказал житель села Николай Домбровский.

Глава сельсовета обеспечила людей ранцевыми огнетушителями и лопатами и пытается достучаться до властей. Но ни прокуратура, ни пожарные, ни районная администрация прислушаться не хочет, рассказывает Валентина Дергачева. Проблемный участок принадлежит предпринимателю, связаться с которым глава сельсовета не может. Ведомства, которые должны помочь людям кивают друг на друга. Сотрудники МЧС приезжают, но говорят, что тушить пожар должны их коллеги из лесного ведомства, а те объясняют, что перед ними стоит задача тушения лесных пожаров на землях Лесного фонда, но обещают при крайней необходимости помощь оказывать.