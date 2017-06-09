В заброшенном самарском гараже нашли 10 автоматов и 8 гранатометов
В среду, 7 июня, в заброшенном кирпичном гараже около дома № 6 по пр. Кирова в Самаре был обнаружен арсенал оружия, сообщил источник в правоохранительных органах.
В среду, 7 июня, в заброшенном кирпичном гараже около дома № 6 по пр. Кирова в Самаре был обнаружен арсенал оружия, сообщил источник в правоохранительных органах.
Были изъяты 10 автоматов Калашникова различных годов выпуска, восемь гранатометов РПГ-26, пехотный огнемет «Шмель» и 67 патронов калибра 5,45 мм.
Оружие, имеющее следы сильной коррозии, направлено на исследование криминалистам.
Силовики устанавливают владельца гаража. Проводится проверка.