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09:18 (мск), источник: Volga News

В заброшенном самарском гараже нашли 10 автоматов и 8 гранатометов

В среду, 7 июня, в заброшенном кирпичном гараже около дома № 6 по пр. Кирова в Самаре был обнаружен арсенал оружия, сообщил источник в правоохранительных органах.

Были изъяты 10 автоматов Калашникова различных годов выпуска, восемь гранатометов РПГ-26, пехотный огнемет «Шмель» и 67 патронов калибра 5,45 мм.

Оружие, имеющее следы сильной коррозии, направлено на исследование криминалистам.

Силовики устанавливают владельца гаража. Проводится проверка.

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