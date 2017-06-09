В Перми при столкновении с иномаркой опрокинулся ВАЗ

Вечером 8 июня в Перми произошло ДТП. Около 21 часа на проспекте Парковый столкнулись два автомобиля.

Авария произошла в районе дома № 5 по проспекту Парковый.

«По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 при перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с “Мерседес Бенц” под управлением 32-летнего мужчины», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

От удара отечественный автомобиль перевернулся.

В аварии пострадали два человека — это пассажиры ВАЗа 44 и 22 лет. С травмами разной степени они будут проходить лечение амбулаторно.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.