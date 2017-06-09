Пожар на заводе Pozis в Татарстане потушен
КАЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Пожарные потушили возгорание в неэксплуатируемом цехе завода Pozis в Зеленодольске, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости руководитель
КАЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Пожарные потушили возгорание в неэксплуатируемом цехе завода Pozis в Зеленодольске, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости руководитель
По информации ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб «112» в 07.20 мск. На месте работают силы и средства Зеленодольского
«Происходило частичное горение кровли производственного одноэтажного корпуса размером 90×110 метров. В корпусе людей на момент возникновения пожара не было, здание корпуса не эксплуатировалось, находилось на реконструкции», — сказал Родыгин.
По его информации, горение кровли происходило на площади 60 квадратных метров. В 07.40 мск пожар был локализован, в 07.55 ликвидировано открытое горение.
«В результате пожара погибших и пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен», — подчеркнул собеседник агентства.
Компания Pozis — одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли РФ, входит в состав корпорации «Ростех». Является производителем холодильной техники и высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования, а также бактерицидных