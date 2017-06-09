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09:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе установлена причина пожара в памятнике архитектуры — доме купцов Степановых-Зориных

УФА, 9 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Названа причина пожара в памятнике архитектуры — доме купцов Степановых-Зориных по улице Чернышевского, 49. Неэксплуатируемое помещение загорелось в четверг, 8 июня, около 20.30. Пожарные дознаватели установили, что причиной возгорание стало «неосторожное обращение с огнем неустановленного лица». Ведутся поиски виновника пожара.

В тушении принимали участие 18 пожарных и 8 единиц техники, пожар был полностью ликвидирован к 23.00, сообщили в ГУ МЧС России по РБ.

Двухэтажный особняк в центре Старой Уфы входит во все книги по истории города, отмечают краеведы. Рядом, в доме № 47, также историческом, находится государственное учреждение — НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия при Минкультуры РБ.

Дом Степановых-Зориных находится в застраиваемом квартале, неподалеку от снесенного в декабре прошлого года дома Кочкина, за сохранение которого долго боролись активисты движения «Архзащита».

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