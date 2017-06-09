В Уфе установлена причина пожара в памятнике архитектуры — доме купцов Степановых-Зориных

В тушении принимали участие 18 пожарных и 8 единиц техники, пожар был полностью ликвидирован к 23.00, сообщили в ГУ МЧС России по РБ.

Двухэтажный особняк в центре Старой Уфы входит во все книги по истории города, отмечают краеведы. Рядом, в доме № 47, также историческом, находится государственное учреждение — НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия при Минкультуры РБ.