В Татарстане «Скания» опрокинулась в кювет, пострадал водитель
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Пестречинском районе в кювет опрокинулась «Скания», пострадал водитель, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Пестречинском районе в кювет опрокинулась «Скания», пострадал водитель, сообщили ИА «Татар-информ» в
Информация об аварии возле села Новое Шигалеево поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 днем 8 июня. 27-летний водитель грузовика превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.
На место выехали пожарные ПСЧ № 126, сотрудники полиции и медики.
В результате аварии водитель получил рану руки и голени, от госпитализации мужчина отказался.