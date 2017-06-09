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15:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане «Скания» опрокинулась в кювет, пострадал водитель

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Пестречинском районе в кювет опрокинулась «Скания», пострадал водитель, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация об аварии возле села Новое Шигалеево поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 днем 8 июня. 27-летний водитель грузовика превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

На место выехали пожарные ПСЧ № 126, сотрудники полиции и медики.

В результате аварии водитель получил рану руки и голени, от госпитализации мужчина отказался.

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