В Татарстане «Скания» опрокинулась в кювет, пострадал водитель

Информация об аварии возле села Новое Шигалеево поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 днем 8 июня. 27-летний водитель грузовика превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

На место выехали пожарные ПСЧ № 126, сотрудники полиции и медики.

В результате аварии водитель получил рану руки и голени, от госпитализации мужчина отказался.