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11:20 (мск), источник: РИА Новости

Турецкие власти высадили на берег капитана судна за оскорбление Эрдогана

АНКАРА, 9 июн — РИА Новости. Капитан судна Salix, которое под панамским флагом следовало через пролив Дарданеллы, был отстранен и высажен на берег после того, как оскорбил президента Турции Тайипа Эрдогана при переговорах по рации со службой движения судов, передает агентство DHA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что судно следовало из украинского порта Бердянск в турецкий Мерсин. После того как капитан судна, гражданин Турции О. Б., допустил оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана, на него был составлен рапорт, и береговая охрана приказала ему пришвартовать судно после прохода через пролив. Капитан был допрошен, управление судном было передано его старшему помощнику. По информации источника агентства, капитан был пьян. После допроса он был освобожден, расследование инцидента продолжается.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в отношении 1845 граждан страны ведется расследование по обвинению в оскорблении Эрдогана. За оскорбление президента по турецким законам предусматривается денежный штраф или тюремное заключение на срок от одного года до четырех лет. Оппозиция обвиняла власти в том, что они используют эту статью для репрессий против несогласных с политикой, проводимой Эрдоганом.

Сам турецкий лидер после попытки переворота в стране в июле прошлого года заявил о решении отозвать судебные иски по делам о его оскорблении, объяснив это желанием примирения со своими политическим противниками.

Комментарии
2
Димко Титов
Можно отказываться ехать с женой в отпуск в Турцию, ссылаясь на то, что где-то в комментариях назвал Эрдогана усатой обезьяной в феске, и тебя там теперь ждут.
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арсений сидоров
Восток дело тонкое-там как женщин, так и мужчин нельзя критиковать.
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