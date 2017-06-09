В Калининграде вылетевший на тротуар «Мерседес» сбил пенсионера
В результате ДТП на улице Автомобильной в Калининграде пострадал пожилой мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в
В результате ДТП на улице Автомобильной в Калининграде пострадал пожилой мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в
Авария произошла на улице Автомобильной. Водитель автомобиля «Мерседес» при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген». После удара «Мерседес» вылетел на тротуар где сбил 66-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.