На спортивных объектах Челябинска устранены нарушения антитеррористического законодательства

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, на данных спортивных объектах было обнаружено несоответствие постановлению Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов». Был нарушен пункт 30, согласно которому данные с камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей, должны храниться не менее 30 дней.

Руководители спортивных комплексов устранили нарушения и предоставили прокурору Центрального района свидетельства о сохранении видеозаписей в течение требуемого срока. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.