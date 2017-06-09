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12:06 (мск), источник: АиФ Омск

Начальник ветстанции из Омской области сам себе выдал премию

Незаконно он получил премии на сумму более 60 тысяч рублей.

Начальник ветстанции из Омской области сам себе выдал премию, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Нижнеомский суд признал бывшего начальника БУОО «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району» Юрия Фролова иновным в преступлении согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

С октября 2015 года по январь 2016 Фролов, пользуясь служебным положением, дал распоряжение главному бухгалтеру организации о начислении ему выплат за интенсивность и напряженность труда и премий. Введенная в заблуждение касательно законности действий своего начальника, бухгалтер подготовила расчетно-платежные ведомости, и Юрий Фролов необоснованно получил более 60 тысяч рублей. Вину свою подсудимый не признал.

Суд арестовал принадлежащий ему автомобиль стоимостью 180 тысяч рублей. Также суд взыскал с него всю сумму причиненного материального ущерба.

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