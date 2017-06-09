Начальник ветстанции из Омской области сам себе выдал премию
Незаконно он получил премии на сумму более 60 тысяч рублей.
Незаконно он получил премии на сумму более 60 тысяч рублей.
Начальник ветстанции из Омской области сам себе выдал премию, сообщает
Нижнеомский суд признал бывшего начальника БУОО «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району» Юрия Фролова иновным в преступлении согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».
С октября 2015 года по январь 2016 Фролов, пользуясь служебным положением, дал распоряжение главному бухгалтеру организации о начислении ему выплат за интенсивность и напряженность труда и премий. Введенная в заблуждение касательно законности действий своего начальника, бухгалтер подготовила
Суд арестовал принадлежащий ему автомобиль стоимостью 180 тысяч рублей. Также суд взыскал с него всю сумму причиненного материального ущерба.