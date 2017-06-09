Начальник ветстанции из Омской области сам себе выдал премию, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Нижнеомский суд признал бывшего начальника БУОО «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району» Юрия Фролова иновным в преступлении согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

С октября 2015 года по январь 2016 Фролов, пользуясь служебным положением, дал распоряжение главному бухгалтеру организации о начислении ему выплат за интенсивность и напряженность труда и премий. Введенная в заблуждение касательно законности действий своего начальника, бухгалтер подготовила расчетно-платежные ведомости, и Юрий Фролов необоснованно получил более 60 тысяч рублей. Вину свою подсудимый не признал.

Суд арестовал принадлежащий ему автомобиль стоимостью 180 тысяч рублей. Также суд взыскал с него всю сумму причиненного материального ущерба.