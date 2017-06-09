На Кубани менеджер банка украла из сейфа четверть миллиона
Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.
Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы финансового учреждения расследуется в Новокубанском районе.
Правоохранители установили, что 28-летняя старший менеджер одного из банков похитила из сейфа вверенные ей 240 тысяч рублей. Кроме того, она незаконно списала деньги со счетов клиентов и подделала документы о переводе их на свой счет. Общий ущерб от ее действий составил 250 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств», «Присвоение или растрата» и «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, сообщает