На Кубани менеджер банка украла из сейфа четверть миллиона

Уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы финансового учреждения расследуется в Новокубанском районе.

Правоохранители установили, что 28-летняя старший менеджер одного из банков похитила из сейфа вверенные ей 240 тысяч рублей. Кроме того, она незаконно списала деньги со счетов клиентов и подделала документы о переводе их на свой счет. Общий ущерб от ее действий составил 250 тысяч рублей.