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15:10 (мск), источник: Югополис

На Кубани менеджер банка украла из сейфа четверть миллиона

Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы финансового учреждения расследуется в Новокубанском районе.

Правоохранители установили, что 28-летняя старший менеджер одного из банков похитила из сейфа вверенные ей 240 тысяч рублей. Кроме того, она незаконно списала деньги со счетов клиентов и подделала документы о переводе их на свой счет. Общий ущерб от ее действий составил 250 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств», «Присвоение или растрата» и «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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